    "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" oyununun baş hakimi dəyişdirilib

    Futbol
    • 19 noyabr, 2025
    • 15:57
    Karvan-Yevlax - Kəpəz oyununun baş hakimi dəyişdirilib

    Misli Premyer Liqasının XII turunda keçiriləcək oyunların hakim təyinatlarında dəyişiklik baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, Elçin Məsiyev zədələndiyi üçün "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" görüşünün baş hakimi Rauf Cabarov olacaq.

    Elçin Məsiyev həmin qarşılaşmanın VAR hakimi funksiyasını yerinə yetirəcək.

    "Araz-Naxçıvan" - "Turan Tovuz" oyununda isə Rauf Cabarovun yerinə Rəşad Əhmədov VAR hakimliyini edəcək.

    baş hakim zədələndi Elçin Məsiyev Rauf Cabarov Premyer Liqa

