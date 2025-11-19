"Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" oyununun baş hakimi dəyişdirilib
Futbol
- 19 noyabr, 2025
- 15:57
Misli Premyer Liqasının XII turunda keçiriləcək oyunların hakim təyinatlarında dəyişiklik baş verib.
"Report" xəbər verir ki, Elçin Məsiyev zədələndiyi üçün "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" görüşünün baş hakimi Rauf Cabarov olacaq.
Elçin Məsiyev həmin qarşılaşmanın VAR hakimi funksiyasını yerinə yetirəcək.
"Araz-Naxçıvan" - "Turan Tovuz" oyununda isə Rauf Cabarovun yerinə Rəşad Əhmədov VAR hakimliyini edəcək.
Son xəbərlər
16:54
Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİBRegion
16:52
AMB "Data Warehouse"dan "Data Lake"ə keçid edəcəkMaliyyə
16:51
"PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
16:49
Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıqDaxili siyasət
16:48
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbElm və təhsil
16:48
200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
16:45
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cəbəllütariq üzərində qələbə məni sevindirir"Futbol
16:45
Deputat: "Regionlarda yaşayan gənclərin Bakıya axınının qarşısı alınmalıdır"Maliyyə
16:39
Foto