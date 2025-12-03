İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Karvan-Yevlax"ın məşqçisi: "Qarabağ"a qalib gəlmək çox çətindir"

    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 21:35
    Karvan-Yevlaxın məşqçisi: Qarabağa qalib gəlmək çox çətindir

    "Qarabağ" komandasına qalib gəlmək çox çətindir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Karvan-Yevlax"ın məşqçisi Füzuli Məmmədov "Qarabağ"a qarşı Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyunundan sonra mətbuat konfransında bildirib.

    "Qarabağ"a qarşı matçlar hər zaman gərgin və çətin keçir. Futbolçularımız bu gün olduqca fədakar çıxış etdilər. Meydanda əzmkar "Karvan-Yevlax" gördük. "Qarabağ"a qalib gəlmək çox çətindir. Azərbaycan Kubokunda mübarizəni başa vurduq. Artıq bütün diqqətimizi Misli Premyer Liqasının qarşılaşmalarına yönəldəcəyik".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" oyunu "köhlən atlar"ın 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Yevlax kollektivi 1/8 finalda mübarizəni dayandırıb.

