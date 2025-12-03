"Karvan-Yevlax"ın məşqçisi: "Qarabağ"a qalib gəlmək çox çətindir"
Futbol
- 03 dekabr, 2025
- 21:35
"Qarabağ" komandasına qalib gəlmək çox çətindir.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Karvan-Yevlax"ın məşqçisi Füzuli Məmmədov "Qarabağ"a qarşı Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyunundan sonra mətbuat konfransında bildirib.
"Qarabağ"a qarşı matçlar hər zaman gərgin və çətin keçir. Futbolçularımız bu gün olduqca fədakar çıxış etdilər. Meydanda əzmkar "Karvan-Yevlax" gördük. "Qarabağ"a qalib gəlmək çox çətindir. Azərbaycan Kubokunda mübarizəni başa vurduq. Artıq bütün diqqətimizi Misli Premyer Liqasının qarşılaşmalarına yönəldəcəyik".
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" oyunu "köhlən atlar"ın 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Yevlax kollektivi 1/8 finalda mübarizəni dayandırıb.
Son xəbərlər
21:55
Qurban Qurbanov: "Görünən odur ki, "Karvan-Yevlax" "Qarabağ"ı yaxşı təhlil edib"Futbol
21:38
Avropa Komissiyasının fırıldaqçılıqda adı hallanan məmuru təqaüdə çıxıbDigər ölkələr
21:35
"Karvan-Yevlax"ın məşqçisi: "Qarabağ"a qalib gəlmək çox çətindir"Futbol
21:35
Ceyhun Cəlilov: Zəngəzur dəhlizi türk dünyasının iqtisadi inteqrasiyasını gücləndirəcəkDaxili siyasət
21:16
NATO Ukraynaya dəstəyini davam etdirəcəkDigər ölkələr
21:15
Fidan: Qara dənizdə gəmilərə hücum edilməsi savaşın coğrafiyasının genişləndiyini göstərirRegion
20:56
Hakan Fidan NATO rəhbəri ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə edibRegion
20:53
Foto
Qazaxıstan və Aİ vizaların sadələşdirilməsi ilə bağlı danışıqlara başlayıbRegion
20:52