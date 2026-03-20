İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Kamilo Duran Kolumbiya millisindən kənarda qalıb

    Futbol
    • 20 mart, 2026
    • 11:10
    Kamilo Duran Kolumbiya millisindən kənarda qalıb

    Kolumbiya millisinin qarşıdakı yoldaşlıq oyunları üçün heyəti müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, Kolumbiya Futbol Federasiyasının açıqladığı siyahıya əsasən, baş məşqçi Nestor Lorenzo 26 futbolçuya dəvət göndərib.

    Heyətdə "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran yer almayıb. Bununla belə, daha əvvəl Ağdam təmsilçisi oyunçunun milli komandaya dəvət aldığını açıqlamışdı.

    Məlumatda futbolçunun ilk dəfə yığmaya çağırıldığı açıqlansa da, sonradan həmin paylaşım silinib.

    Kolumbiya millisi martın 21-dən 26-dək ABŞ-nin Orlando şəhərində təlim-məşq toplanışı keçəcək. Komanda bu müddətdə əvvəlcə Xorvatiya, daha sonra isə Fransa yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Foto

    Xarici siyasət
    Sənaye
    Futbol
    Biznes
    Hadisə
    Daxili siyasət
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti