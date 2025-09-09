İtaliya yığmasının baş məşqçisi: "İsrail millisi ilə oyun kabus idi"
- 09 sentyabr, 2025
- 03:20
İtaliyanın futbol üzrə yığmasının baş məşqçisi Cennaro Qattuzo komandasının İsrail millisinə qarşı 5:4 hesabı ilə qalib gəldiyi oyunla bağlı təəssüratlarını bölüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Gazzetta dello Sport" məlumat yayıb.
"Bu gün kabus idi. Onlar oyunun əvvəlində bizi bir az təəccübləndirdilər, amma hər dəfə (hesabda -red) irəli getdikcə onlara problemlər yaratdıq. Bu gün biz ən yaxşı formada deyildik və bu başa düşüləndir, ikinci matçı oynadığınız zaman belə olur. Qələbə qazandıq, bu son dərəcə vacib idi. Biz əsəbiyik, çünki gülünc qollar buraxdıq.
Biz çox kövrəkik, çox asanlıqla qol buraxırıq. Amma bu, futbolçuların tənqidi deyil, mənim problemimdir və bunu heyətimlə birlikdə təkmilləşdirməliyəm. Aldıqları hər silləyə reaksiya vermək üçün güc tapan uşaqlara lazım olanı verməliyik. Günün uğurlu olmamasına baxmayaraq, bütün ruhlarını və bərpa etmək istəklərini ortaya qoydular. Bunun üzərində işləməyə davam etməliyik.
Gəlin inanılmaz səkkiz gündən həzz alaq. Uşaqları təbrik edirəm və indi onlara təşəkkür edəcəyəm, lakin vacib bir şeyə nail olmaq istəyiriksə, təkmilləşməliyik", - o deyib.
Qeyd edək ki, 2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları çərçivəsində İtaliya yığması İsrail millisinə 5:4 hesabı ilə qalib gəlib.