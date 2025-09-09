İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    İtaliya yığmasının baş məşqçisi: "İsrail millisi ilə oyun kabus idi"

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 03:20
    İtaliya yığmasının baş məşqçisi: İsrail millisi ilə oyun kabus idi

    İtaliyanın futbol üzrə yığmasının baş məşqçisi Cennaro Qattuzo komandasının İsrail millisinə qarşı 5:4 hesabı ilə qalib gəldiyi oyunla bağlı təəssüratlarını bölüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Gazzetta dello Sport" məlumat yayıb.

    "Bu gün kabus idi. Onlar oyunun əvvəlində bizi bir az təəccübləndirdilər, amma hər dəfə (hesabda -red) irəli getdikcə onlara problemlər yaratdıq. Bu gün biz ən yaxşı formada deyildik və bu başa düşüləndir, ikinci matçı oynadığınız zaman belə olur. Qələbə qazandıq, bu son dərəcə vacib idi. Biz əsəbiyik, çünki gülünc qollar buraxdıq.

    Biz çox kövrəkik, çox asanlıqla qol buraxırıq. Amma bu, futbolçuların tənqidi deyil, mənim problemimdir və bunu heyətimlə birlikdə təkmilləşdirməliyəm. Aldıqları hər silləyə reaksiya vermək üçün güc tapan uşaqlara lazım olanı verməliyik. Günün uğurlu olmamasına baxmayaraq, bütün ruhlarını və bərpa etmək istəklərini ortaya qoydular. Bunun üzərində işləməyə davam etməliyik.

    Gəlin inanılmaz səkkiz gündən həzz alaq. Uşaqları təbrik edirəm və indi onlara təşəkkür edəcəyəm, lakin vacib bir şeyə nail olmaq istəyiriksə, təkmilləşməliyik", - o deyib.

    Qeyd edək ki, 2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları çərçivəsində İtaliya yığması İsrail millisinə 5:4 hesabı ilə qalib gəlib.

    İtaliya millisi İsrail yığması DÇ-2026

    Son xəbərlər

    03:20

    İtaliya yığmasının baş məşqçisi: "İsrail millisi ilə oyun kabus idi"

    Futbol
    02:53

    Pentaqon rəhbəri Puerto-Rikoya səfər edib

    Digər ölkələr
    02:17

    Merts Avropanı ABŞ ilə münasibətləri "yalan nostaljisiz" qurmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    01:38

    Fransada Baş nazirin istefası ilə bağlı nümayişlər keçirilib

    Digər ölkələr
    01:07

    Qətərin Baş naziri HƏMAS-a ABŞ-nin Qəzza ilə bağlı şərtlərinin qəbulu üçün təzyiq göstərib

    Digər ölkələr
    00:47

    DÇ-2026: İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəlib

    Futbol
    00:28

    Finlandiya Ukraynanın xahişi ilə ATƏT-in Daimi Şurasının növbədənkənar iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    23:57

    Meksika Prezidenti ABŞ-də miqrantlara qarşı reydi tənqid edib

    Digər ölkələr
    23:47

    Tupak Şakuru öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs sifarişçinin adını açıqlayıb

    Şou-biznes
    Bütün Xəbər Lenti