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    İtaliya millisinin sabiq futbolçusu Sandro Matsola vəfat edib

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2026
    • 12:33
    İtaliya millisinin sabiq futbolçusu Sandro Matsola vəfat edib

    İtaliya millisinin və "İnter" klubunun sabiq futbolçusu Sandro Matsola vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milan təmsilçisi məlumat yayıb.

    Keçmiş hücumçu 83 yaşında həyatını itirib.

    Xatırladaq ki, S.Matsola 1960-1977-ci illər aralığında "İnter"in heyətində 567 oyun keçirib, 162 qol və 15 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, İtaliya millisində 70 matçda 22 dəfə fərqlənib.

    Sandro Matsola İnter FK

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