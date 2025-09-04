İtaliya klubu dünya çempionu ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyir
İtaliyanın "Roma" klubu futbolçusu Paulo Dibalanın müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəyir.
"Report" "Corriere dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, yeni sözləşmənin 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulacağı gözlənilir.
31 yaşlı hücumçu da paytaxt təmsilçisində qalmaq niyyətindədir. Tərəflər arasında ilk görüşün yaxın həftələrdə keçiriləcəyi planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Paulo Dibalanın hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin yayınadək qüvvədədir. O, 2024/2025 mövsümündə bütün yarışlarda 36 matçda 8 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Forvard 2022-ci ildə Argentina millisi ilə dünya çempionatının qalibi olub.
