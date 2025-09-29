İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb
Futbol
- 29 sentyabr, 2025
- 17:30
İspaniya Superkuboku 2026-cı il yanvarın 7-dən 11-dək Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
Turnirdə "Barselona", "Real", "Atletik" və "Atletiko" iştirak edəcək.
Qeyd edək ki, İspaniya Superkuboku 2025-ci ildə də bu ölkədə baş tutub və "Barselona" qalib olub.
Son xəbərlər
17:44
"INMerge" İnnovasiya Sammitinin ilk günü başa çatıbİKT
17:44
Paytaxtın 22 nömrəli marşrutunun avtobusları yenilənirİnfrastruktur
17:38
Azərbaycan 7 ayda Türkiyəyə qaz nəqlini 2 %-ə yaxın artırıbEnergetika
17:36
Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
17:34
Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaqFutbol
17:34
Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edibXarici siyasət
17:31
MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcəkRegion
17:30
İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıbFutbol
17:29