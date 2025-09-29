İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:30
    İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    İspaniya Superkuboku 2026-cı il yanvarın 7-dən 11-dək Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

    Turnirdə "Barselona", "Real", "Atletik" və "Atletiko" iştirak edəcək.

    Qeyd edək ki, İspaniya Superkuboku 2025-ci ildə də bu ölkədə baş tutub və "Barselona" qalib olub.

