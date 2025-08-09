İspaniya klubunun qapıçısı karyerasını I Liqada davam etdirəcək

Haqqımızda

Futbol
9 avqust 2025 17:03
İspaniyanın "Malyorka" klubunun qapıçısı Dominik Qreyf karyerasını Fransada davam etdirəcək.

"Report"un "L'Equip"ə istinadən məlumatına görə, 28 yaşlı slovakiyalı qolkiper "Lion" klubu ilə razılığa gəlib.

Onun keçidi I Liqa klubuna 4 milyon avroya başa gələcək. Həmçinin oyunçu üçün 1,25 milyon avroya qədər müxtəlif bonuslar da nəzərdə tutulub. Onun gələn həftə Lion təmsilçisinə yollanacağı yeni klubu ilə 5 illik müqavilə imzalayacağı bildirilib.

Qeyd edək ki, 2024/2025 mövsümündə D.Qreyf La Liqa klubunun heyətində meydana çıxdığı 32 matçda 37 qol buraxıb. 7 görüşdə isə qapısını toxunulmaz saxlaya bilib. Onun müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədər qüvvədədir. "Transfermarkt" qapıçının dəyərini 6 milyon avro qiymətləndirir.

