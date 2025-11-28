İspaniya klubu baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 28 noyabr, 2025
- 17:18
İspaniyanın "Betis" klubu baş məşqçisi Manuel Pelleqrini ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Tərəflər arasında anlaşmanın müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. 72 yaşlı çilili mütəxəssis 2020-ci ilin yayından komandaya rəhbərlik edir.
Qeyd edək ki, "Betis" hazırda 21 xalla La Liqanın turnir cədvəlində 5-ci yerdədir. M.Pelleqrini daha əvvəl İngiltərənin "Vest Hem", "Mançester Siti", İspaniyanın "Real" klublarını da çalışdırıb.
