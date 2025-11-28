İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 17:18
    İspaniya klubu baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    İspaniyanın "Betis" klubu baş məşqçisi Manuel Pelleqrini ilə müqavilənin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Tərəflər arasında anlaşmanın müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. 72 yaşlı çilili mütəxəssis 2020-ci ilin yayından komandaya rəhbərlik edir.

    Qeyd edək ki, "Betis" hazırda 21 xalla La Liqanın turnir cədvəlində 5-ci yerdədir. M.Pelleqrini daha əvvəl İngiltərənin "Vest Hem", "Mançester Siti", İspaniyanın "Real" klublarını da çalışdırıb.

