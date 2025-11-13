İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    İslandiya millisinin baş məşqçisi: "Azərbaycan yığması ikinci hissədə daha yaxşı çıxış etdi"

    Futbol
    • 13 noyabr, 2025
    • 23:18
    İslandiya millisinin baş məşqçisi: Azərbaycan yığması ikinci hissədə daha yaxşı çıxış etdi

    Azərbaycan millisi İslandiya ilə oyunun ikinci hissəsində daha yaxşı təsir bağışladı.

    "Report"un məlumatına görə, bunu İslandiya yığmasının baş məşqçisi Arnar Qunnlauqsson mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis Azərbaycan yığmasına qarşı keçirdikləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bizim üçün çətin oyun oldu. Lakin nəticə ürəyimizcə idi. Rəqib komanda ikinci hissədə daha yaxşı çıxış etdi. Qələbə qazanmaq hər zaman xoşdur. Azərbaycan yığması ilk görüşlə müqayisədə gücünü artırıb. Düşünürəm ki, Azərbaycan millisi doğru yoldadır. Heyətlərində gənc futbolçular çoxluq təşkil edir. Düşünürəm ki, yığmanın istənilən səviyyəyə çatması bir qədər zaman alacaq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - İslandiya matçı rəqib komandanın 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Arnar Qunnlauqsson İslandiya millisi DÇ-2026 seçmə mərhələ

    Son xəbərlər

    00:04

    Tramp 2026-cı ildə Davos forumunda iştirak etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:41

    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:30

    Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda sadə qollar buraxdıq"

    Futbol
    23:25

    Xaricdə yaşayan Sevinc Osmanqızı, Abid Qafarov və Beydulla Manafov Baş Prokurorluğa çağırılıblar

    Daxili siyasət
    23:24

    Bakıda qaz xəttində yanğın olub

    Hadisə
    23:18

    İslandiya millisinin baş məşqçisi: "Azərbaycan yığması ikinci hissədə daha yaxşı çıxış etdi"

    Futbol
    23:06

    Ukraynanın energetika naziri istefa ərizəsi ilə Ali Radaya müraciət edib

    Digər ölkələr
    22:51
    Foto
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan İslandiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB-5

    Futbol
    22:49

    Türkiyənin təyyarə qəzasında ölən hərbçilərin nəşləri tibbi ekspertiza şöbəsinə verilib - YENİLƏNİB-3

    Region
    Bütün Xəbər Lenti