İslamiada: Azərbaycanın futzal millisinin rəqibləri bəlli olub
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 11:38
Azərbaycanın futzal millisinin Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı rəqibləri bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan millisi A qrupunda Səudiyyə Ərəbistanı, Özbəkistan və Liviya ilə mübarizə aparacaq.
B qrupunda isə Mərakeş, Əfqanıstan, Tacikistan və İran yer alıb.
Qrup mərhələsinin oyunları noyabrın 4-də, 6-da və 8-də baş tutacaq. İlk iki pilləni tutan millilər yarımfinala vəsiqə qazanacaq. Bu mərhələnin görüşləri noyabrın 9-da baş tutacaq.
Qızıl, gümüş və bürünc medalçıların adları isə 2 gün sonra – noyabrın 11-də keçiriləcək oyunlardan sonra müəyyənləşəcək.
