"İnter" "Real"ın qapıçısı ilə maraqlanır
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 10:52
İspaniyanın "Real" klubunun qapıçısı Andrey Lunin karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "İnter" 26 yaşlı qolkiperlə maraqlanır.
Bundan əlavə, A Seriyasında çıxış edən bir neçə komanda onu izləyir. Onlardan birinin qışda Lunin üçün Madrid klubuna təklif göndərəcəyi ehtimal olunur.
Qeyd edək ki, 2018-ci ildə İspaniya nəhənginə keçən ukraynalı qapıçı cari mövsüm heyətə düşməkdə çətinlik çəkir.
