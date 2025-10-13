İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    "İnter" "Real"ın qapıçısı ilə maraqlanır

    Futbol
    13 oktyabr, 2025
    10:52
    İnter Realın qapıçısı ilə maraqlanır

    İspaniyanın "Real" klubunun qapıçısı Andrey Lunin karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "İnter" 26 yaşlı qolkiperlə maraqlanır.

    Bundan əlavə, A Seriyasında çıxış edən bir neçə komanda onu izləyir. Onlardan birinin qışda Lunin üçün Madrid klubuna təklif göndərəcəyi ehtimal olunur.

    Qeyd edək ki, 2018-ci ildə İspaniya nəhənginə keçən ukraynalı qapıçı cari mövsüm heyətə düşməkdə çətinlik çəkir.

