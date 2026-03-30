"İnter"in hücumçusunun zədəsi sağalıb
Futbol
- 30 mart, 2026
- 12:02
İtaliyanın "İnter" klubunun futbolçusu Lautaro Martinesin zədəsi sağalıb.
"Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, hücumçu A Seriyasının XXXI turunda "Roma" ilə oyunda meydana çıxa bilər.
Argentinalı forvard Norveçin "Budyo Qlimt" komandasına uduzduqları UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda sıradan çıxıb.
Xatırladaq ki, "İnter" aprelin 5-də "Roma" ilə qarşılaşacaq.
