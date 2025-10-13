İngiltərə təmsilçisi klubun tarixinə düşən baş məşqçi ilə əməkdaşlığı davam etdirmək istəyir
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 14:11
İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu baş məşqçisi Oliver Qlasnerlə əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir.
"Report" "Talksport"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisinin həmsahibi Stiv Periş açıqlama verib.
Funksioner mütəxəssisin işindən razı olduqlarını bildirib və müqaviləsinin müddətinin uzadılması üçün ilkin danışıqlara başladıqlarını söyləyib.
Qeyd edək ki, avstriyalı baş məşqçi 2024-cü ilin fevralında "Kristal Pelas"ın baş məşqçisi təyin edilib. Komanda onun rəhbərliyi altında İngiltərə Kubokunun qalibi olub. Qlasner kluba tarixində ilk dəfə Superkuboku da qazandırıb.
