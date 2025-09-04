İngiltərə Premyer Liqasının ikiqat qalibi Rumıniya klubuna keçib
Futbol
- 04 sentyabr, 2025
- 12:03
İngiltərənin "Çelsi" klubunun sabiq futbolçusu Kurt Zuma karyerasını Rumıniyada davam etdirəcək.
"Report"un məlumatına görə, 30 yaşlı müdafiəçi "Kluj" komandasında çıxış edəcək.
Onun müqaviləsinin detalları açıqlanmayıb.
Qeyd edək ki, Kurt Zuma iki dəfə "Çelsi"nin heyətində İngiltərə Premyer Liqasının qalibi olub.
