İngiltərə klubunun azarkeşi kubok oyunundan sonra vəfat edib
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 09:49
İngiltərənin "Norviç" klubunun azarkeşi komandasının ölkə kubokunun 1/32 final mərhələsinin oyunundan sonra vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Hadisə yanvarın 11-də "Uolsoll"a qarşı keçirilən və 5:1 hesablı qələbə ilə başa çatan matçdan sonra baş verib.
Klub azarkeşin vəfatı ilə bağlı ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verib.
Qeyd edək ki, "Norviç" bu qələbə ilə turnirin növbəti mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
