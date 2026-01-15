İngiltərə klubu ukraynalı futbolçunun müqaviləsini vaxtından əvvəl ləğv etmək istəyir
Futbol
- 15 yanvar, 2026
- 09:28
İngiltərənin "Nottinqem Forest" klubu futbolçu Aleksandr Zinçenkonun icarə müqaviləsini vaxtından əvvəl ləğv etmək istəyir.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçisi 29 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə vidalaşmağı planlaşdırır.
Lakin sözləşmədə transferin vaxtından əvvəl ləğvi mexanizmi yoxdur. Bu səbəbdən bu məsələdə məsuliyyət "Nottinqem Forest"in üzərinə düşür.
Zinçenkonun müqavilə ilə məxsus olduğu "Arsenal" da onu heyətində görmək niyyətində deyil. Oyunçunun "topçular"la müqaviləsinin müddəti cari mövsümün sonunda bitəcək.
Qeyd edək ki, Aleksandr Zinçenko 2025/2026 mövsümündə "Nottinqem Forest"in heyətində 10 oyuna çıxıb.
Son xəbərlər
10:03
Tramp Rza Pəhləvinin İrana rəhbərlik edə biləcəyinə şübhə ilə yanaşıbDigər ölkələr
10:03
Duqlas Koşta İtaliya klubuna keçə bilərFutbol
10:01
"Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 400-ə yaxın blok-qatar qəbul edibİnfrastruktur
09:45
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:35
Azərbaycanda 7 vəkilə xəbərdarlıq edilibHadisə
09:29
Balakəndə altı gün əvvəl avtomobilin vurduğu qadın xəstəxanada ölübHadisə
09:28
İngiltərə klubu ukraynalı futbolçunun müqaviləsini vaxtından əvvəl ləğv etmək istəyirFutbol
09:23
Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıbHadisə
09:22