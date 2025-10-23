İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 16:56
    İngiltərə klubları ispaniyalı futbolçunun xidmətində maraqlıdırlar

    İngiltərə Premyer Liqasının klubları – "Aston Villa" və "Nyukasl" Portuqaliyanın "Portu" kollektivinin gənc hücumçusu Samuel Aqehovanın xidmətində maraqlıdırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Portuqaliyanın "A Bola" nəşri məlumat yayıb.

    21 yaşlı ispaniyalı futbolçunun uğurlu çıxışı hətta "Çelsi" və "Tottenhem" kimi komandaların da diqqətindən yayınmayıb.

    Aqehovanın "Portu" ilə müqaviləsində 100 milyon avro qarşılığında sərbəst qalma maddəsi yer alır. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilə qədərdir.

    Qeyd edək ki, S.Aqehova cari mövsüm 4 oyunda 2 qol vurub. Futbolçuya "Transfermarkt" portalı tərəfindən 50 milyon avro qiymət qoyulub.

