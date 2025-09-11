İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    İlqar Nadiri: "İstəsəydim, "Kəpəz"də qalardım, lakin ehtiyac görmədim"

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 14:54
    İlqar Nadiri: İstəsəydim, Kəpəzdə qalardım, lakin ehtiyac görmədim

    "Kəpəz"in əməliyyatlar üzrə sabiq rəhbəri İlqar Nadiri vəzifəsindən öz istəyi ilə ayrılıb.

    Bu barədə "Report"a klubun sabiq rəsmisi özü məlumat verib.

    O, Gəncə təmsilçisindən ayrılması ilə bağlı danışıb:

    "Kəpəz"dən ayrılmağımın xüsusi səbəbi yox idi. Bu tamamilə öz istəyimlə bağlı olan bir şey idi. Ola bilsin, şəxsi işlərimin çox olması buna təsir etdi. "Kəpəz"ə yeni sədr təyin olunub. İşləri yeni rəhbərliyə həvalə etdik ki, artıq klubun məsələləri ilə onlar məşğul olsunlar. İstəsəydim, qalıb işləyərdim, lakin ehtiyac görmədim". 

    İ.Nadiri yaxın gələcəkdə futbolla bağlı fəaliyyətini davam etdirmək istədiyini bildirib:

    "Hələ ki, yeni ayrılmışam. Bir az istirahət etmək istəyirəm. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə futbola aid işlər görəcəyəm. İnşallah, bunu zaman göstərəcək". 

    Qeyd edək ki, İlqar Nadiri 2019-cu ildən "Kəpəz"də çalışırdı. O, ilk olaraq "sarı-göylər"də icraçı-direktor,  2022-ci ildən isə İdarə Heyətinin sədri kimi fəaliyyət göstərib. Son olaraq əməliyyatlar üzrə rəhbər vəzifəsinə təyin olunan Nadiri qısa müddət sonra işindən ayrılıb.

    "Kəpəz" klubu Azərbaycan futbolu istefa İlqar Nadiri

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    15:17

    "ACWA Power" Azərbaycandakı külək enerjisi layihəsində lokalizasiya prosesini 2 ilə yekunlaşdıracaq

    Energetika
    15:15

    NATO Rumıniyada 5 min hərbçinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər keçirir

    Digər ölkələr
    15:14

    "Qarabağ" klubu iki nigeriyalı futbolçu transfer edib - EKSKLÜZİV

    Futbol
    15:11

    Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfirini Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıb

    Digər ölkələr
    15:04

    Naxçıvanın aqrar sektoru 1 %-dən çox kiçilib

    ASK
    15:04

    Trampın nümayəndəsi Lukaşenko ilə danışıqlar aparmaq üçün Minskə gedib

    Digər ölkələr
    15:02

    Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilib

    Fərdi
    14:58

    "AzərEnerji" "Masdar" şirkəti ilə "yaşıl enerji" layihələrini müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti