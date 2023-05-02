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İlin dörd ayında çempionatlarda ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb

İlin dörd ayında çempionatlarda ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) ilin ilk dörd ayı ərzində milli çempionatlarda ən çox qol vurmuş oyunçuların siyahısını açıqlayıb.
Futbol
2 May , 2023 10:03
İlin dörd ayında çempionatlarda ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) ilin ilk dörd ayı ərzində milli çempionatlarda ən çox qol vurmuş oyunçuların siyahısını açıqlayıb.

“Report” qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Braziliyanın “Fluminense” klubunda çıxış edən argentinalı German Kano 17 qolla birinci pillədə qərarlaşıb.

Macarıstanlı Barnabas Varqa və şotlandiyalı Deklan Makmanus hərəyə 16 qolla 2-3-cü yerlərdə qərarlaşıblar.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasında 2023-cü ilin ən məhsuldar futbolçuları “Qarabağ”ın hücumçusu Musa Qurbanlı və “Sabah”ın üzvü Coy Lens Mikelsdir. Hər iki oyunçu bu il aktivinə 8 qol yazdırıb.

Futbolçu

Qollar

Ölkə

Club (League)

1

German Kano

17

Argentina

“Fluminense” (Braziliya)

2

Barnabas Varqa

16

Macarıstan

“Paks”

3

Deklan Makmanus

16

Şotlandiya

TNS (Uels)

4

Yohan Veneqas

15

Kosta-Rika

“Alaxuelense”

5

Dominik Stolts

15

Almaniya

“Hesperange” (Lüksemburq)

6

Ronaldo Kordoba

15

Panama

“Herrera”

7

Lele

14

Braziliya

“Volta Redonda”, “Fluminense”

8

Enner Valensiya

14

Ekvador

“Fənərbağça” (Türkiyə)

9

Henri Martin

14

Meksika

“Amerika”

10

Kodjo Fo-Doh Laba

14

Toqo

“Əl-Ayn” (BƏƏ)

11

Ceymi Maklaren

14

Avstraliya

“Melburn Siti”

12

Hafiz Konkoni

14

Qana

“Bekam Yunayted”

13

Matteo Prandelli

14

İtaliya

“Kosmos” (San-Marino)

14

Erlinq Holann

13

Norveç

“Mançester Siti” (İngiltərə)

15

Eran Zahavi

13

İsrail

“Makkabi” (Təl-Əviv)

16

Sedrik Bakambu

13

Konqo DR

“Olimpiakos” (Yunanıstan)

17

Mateus Pato

13

Braziliya

“Borneo” (İndoneziya)

18

Raul Ura

13

İtaliya

“Murata” (San-Marino)

19

Harri Keyn

12

İngiltərə

“Tottenhem”

20

Viktor Osimxen

12

Nigeriya

“Napoli” (İtaliya)

21

Conatan David

12

Kanada

“Lill” (Fransa)

22

Kevin van Veen

12

Niderland

“Motervell” (Şotlandiya)

23

Xulian Kinones

12

Kolumbiya

“Atlas” (Meksika)

Rocelio Funes Mori

12

Meksika

“Monterrey”

25

Haris Tabakoviç

12

İsveçrə

“Austriya” (Avstriya)

26

Kriştianu Ronaldu

12

Portuqaliya

“Əl-Nəsr” (Səudiyyə Ərəbistanı)

27

Sedrik İtten

12

İsveçrə

“Yanq Boyz”

28

Ali Mabxut

12

BƏƏ

“Əl-Cəzirə”

29

Maykl Olunqa

12

Keniya

“Əl-Duhail” (Qətər)

Omar Al-Soma

12

Suriya

“Əl-Arabi” (Qətər)

31

Nemanya Bilbiya

12

Bosniya və H.

“Jrinski”

32

Brendon Borrelyo

12

Avstraliya

“Sidney Uonderers”

Oskar Zavada

12

Polşa

“Vellinqton” (Avstraliya)

34

Luka Mayçen

12

Sloveniya

“Puncab” (Hindistan)

35

Deyan Damyanoviç

12

Monteneqro

“Kitçi” (Honkonq)

Everton Kamarqo

12

Braziliya

“Le Man” (Honkonq)

37

Alessandro Torsani

12

İtaliya

“Fiorentino” (San-Marino)

Qeyd: Eyni sayda qol vuran futbolçular çıxış etdikləri çempionatın reytinqinə əsasən sıralanırlar.

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