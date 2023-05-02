İlin dörd ayında çempionatlarda ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) ilin ilk dörd ayı ərzində milli çempionatlarda ən çox qol vurmuş oyunçuların siyahısını açıqlayıb.

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) ilin ilk dörd ayı ərzində milli çempionatlarda ən çox qol vurmuş oyunçuların siyahısını açıqlayıb.

“Report” qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Braziliyanın “Fluminense” klubunda çıxış edən argentinalı German Kano 17 qolla birinci pillədə qərarlaşıb.

Macarıstanlı Barnabas Varqa və şotlandiyalı Deklan Makmanus hərəyə 16 qolla 2-3-cü yerlərdə qərarlaşıblar.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasında 2023-cü ilin ən məhsuldar futbolçuları “Qarabağ”ın hücumçusu Musa Qurbanlı və “Sabah”ın üzvü Coy Lens Mikelsdir. Hər iki oyunçu bu il aktivinə 8 qol yazdırıb.

Futbolçu Qollar Ölkə Club (League) 1 German Kano 17 Argentina “Fluminense” (Braziliya) 2 Barnabas Varqa 16 Macarıstan “Paks” 3 Deklan Makmanus 16 Şotlandiya TNS (Uels) 4 Yohan Veneqas 15 Kosta-Rika “Alaxuelense” 5 Dominik Stolts 15 Almaniya “Hesperange” (Lüksemburq) 6 Ronaldo Kordoba 15 Panama “Herrera” 7 Lele 14 Braziliya “Volta Redonda”, “Fluminense” 8 Enner Valensiya 14 Ekvador “Fənərbağça” (Türkiyə) 9 Henri Martin 14 Meksika “Amerika” 10 Kodjo Fo-Doh Laba 14 Toqo “Əl-Ayn” (BƏƏ) 11 Ceymi Maklaren 14 Avstraliya “Melburn Siti” 12 Hafiz Konkoni 14 Qana “Bekam Yunayted” 13 Matteo Prandelli 14 İtaliya “Kosmos” (San-Marino) 14 Erlinq Holann 13 Norveç “Mançester Siti” (İngiltərə) 15 Eran Zahavi 13 İsrail “Makkabi” (Təl-Əviv) 16 Sedrik Bakambu 13 Konqo DR “Olimpiakos” (Yunanıstan) 17 Mateus Pato 13 Braziliya “Borneo” (İndoneziya) 18 Raul Ura 13 İtaliya “Murata” (San-Marino) 19 Harri Keyn 12 İngiltərə “Tottenhem” 20 Viktor Osimxen 12 Nigeriya “Napoli” (İtaliya) 21 Conatan David 12 Kanada “Lill” (Fransa) 22 Kevin van Veen 12 Niderland “Motervell” (Şotlandiya) 23 Xulian Kinones 12 Kolumbiya “Atlas” (Meksika) Rocelio Funes Mori 12 Meksika “Monterrey” 25 Haris Tabakoviç 12 İsveçrə “Austriya” (Avstriya) 26 Kriştianu Ronaldu 12 Portuqaliya “Əl-Nəsr” (Səudiyyə Ərəbistanı) 27 Sedrik İtten 12 İsveçrə “Yanq Boyz” 28 Ali Mabxut 12 BƏƏ “Əl-Cəzirə” 29 Maykl Olunqa 12 Keniya “Əl-Duhail” (Qətər) Omar Al-Soma 12 Suriya “Əl-Arabi” (Qətər) 31 Nemanya Bilbiya 12 Bosniya və H. “Jrinski” 32 Brendon Borrelyo 12 Avstraliya “Sidney Uonderers” Oskar Zavada 12 Polşa “Vellinqton” (Avstraliya) 34 Luka Mayçen 12 Sloveniya “Puncab” (Hindistan) 35 Deyan Damyanoviç 12 Monteneqro “Kitçi” (Honkonq) Everton Kamarqo 12 Braziliya “Le Man” (Honkonq) 37 Alessandro Torsani 12 İtaliya “Fiorentino” (San-Marino)

Qeyd: Eyni sayda qol vuran futbolçular çıxış etdikləri çempionatın reytinqinə əsasən sıralanırlar.