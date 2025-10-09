Harri Keyn İngiltərə millisinin bugünkü matçında iştirak etməyəcək

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 09:54
    İngiltərə millisinin futbolçusu Harri Keyn bu gün Uelsə qarşı keçirəcəkləri yoldaşlıq oyununu buraxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə komandanın baş məşqçisi Tomas Tuxel ötən gün baş tutan mətbuat konfransında açıqlama verib.

    Mütəxəssis hücumçunun Almaniyanın "Bavariya" klubunun heyətində yüngül zədə aldığını söyləyib:

    "Bu matçda oynaması onun üçün riskli olardı. İstirahət etməsi üçün şərait yaratdıq. Əminəm ki, seçmə mərhələdə Latviya ilə matç üçün hazır olacaq".

    Qeyd edək ki, İngiltərə - Uels qarşılaşması bu gün, saat 22:45-də start götürəcək.

