    Futbol
    • 24 aprel, 2026
    • 09:39
    Georgios Donis Səudiyyə Ərəbistanı milli komandasının baş məşqçisi olub

    Georgios Donis Səudiyyə Ərəbistanı millisinin baş məşqçisi təyin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

    56 yaşlı mütəxəssisin müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

    Yunanıstanlı baş məşqçi bu postda Erve Renarı əvəzləyib.

    Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanı seçməsi bu il ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatının H qrupunda İspaniya, Kabo-Verde və Uruqvay yığmaları ilə üz-üzə gələcək.

