"Gəncəbasar" və "Kəpəz" yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər
Futbol
- 02 oktyabr, 2026
- 18:32
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Misli Premyer Liqası təmsilçisi "Kəpəz" I Liqada çıxış edən "Gəncəbasar"la yoxlama oyununda üz-üzə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə stadionunun Məşq Mərkəzində baş tutan qarşılaşma bərabərliklə bitib - 1:1.
Xatırladaq ki, "Kəpəz" hazırda Misli Premyer Liqasında 7 xalla yeddinci, "Gəncəbasar" I Liqada 9 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.
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