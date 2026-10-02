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    "Gəncəbasar" və "Kəpəz" yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 18:32
    Gəncəbasar və Kəpəz yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər

    Misli Premyer Liqası təmsilçisi "Kəpəz" I Liqada çıxış edən "Gəncəbasar"la yoxlama oyununda üz-üzə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə stadionunun Məşq Mərkəzində baş tutan qarşılaşma bərabərliklə bitib - 1:1.

    Xatırladaq ki, "Kəpəz" hazırda Misli Premyer Liqasında 7 xalla yeddinci, "Gəncəbasar" I Liqada 9 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.

    Gəncəbasar FK Kəpəz FK Gəncə stadionu
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