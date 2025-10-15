İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:47
    Futzal üzrə Azərbaycan millisinin Bakıda təlim-məşq toplanışı olacaq

    Futzal üzrə Azərbaycan millisinin Bakıda təlim-məşq toplanışı olacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

    Komanda oktyabrın 16-dan 19-dək hazırlıq prosesi keçirəcək. Toplanışın sonunda yoxlama oyununu keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    Baş məşqçi Yevgeni Kukseviç məşq prosesinə 5-i qapıçı olmaqla ümumilikdə 20 futzalçı dəvət edib.

    Qapıçılar: Emin Kürdov, Hüseyn Əbdülov, Rövşən Hüseynli (hamısı "Araz-Naxçıvan"), Kamran Hacıyev ("Neftçi" İK), Cavad Məmmədov ("Baku Fire").

    Oyunçular: Mirzə Əmirov, Ülvi Əliyev, Ədalət Ələkbərov, Qüdrət Qasımzadə (hamısı "Araz-Naxçıvan"), Emil Həsənzadə, Nihad İsmayılov, Tofiq Əliyev (hamısı "Neftçi" İK), Fərid Abbasov, Oktay Rüstəmli, Murad Quluzadə, Kənan Manafov, Nurlan Məmmədov, Eldar Zeynalov (hamısı Baku Fire), Oqtay Mahmudzadə, Pünhan Qasımzadə (hər ikisi U-19).

