Futzal üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstanla yoldaşlıq görüşünə çıxacaq
Futbol
- 09 aprel, 2026
- 09:31
Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq görüşü keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda Gürcüstan yığması ilə üz-üzə gələcək.
Görüş Tbilisi şəhərindəki İdman Sarayında, saat 18:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi aprelin 11-də eyni məkanda Gürcüstanla ikinci dəfə görüşəcək. Ayın 13-ü və 15-də isə komanda Aktauda Qazaxıstan ilə yoldaşlıq matçları keçirəcək.
10:22
Türkiyədə daha 14 tanınmış sima istintaqa cəlb olunubRegion
10:18
Pərviz Şahbazovun Goranboyda keçiriləcək vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilibEnergetika
10:17
İçərişəhərin qala divarlarının kiçik sahəsində aşınma olubDaxili siyasət
10:10
Everest zirvəsinə çıxan ilk amerikalı alpinist Cim Uittaker vəfat edibFərdi
10:10
Ağdamda dövlət-din münasibətlərinə dair regional konfrans keçiriləcəkDin
10:07
Naxçıvanda ilin ilk 3 ayında 50 qida obyekti cərimələnibSağlamlıq
09:53
Foto
Daşkənddə Əmir Teymurun 690 illiyi münasibətilə beynəlxalq konfrans başlayıbMədəniyyət
09:50
Foto
Azərbaycan və Somali Nayrobidə Birgə Bəyannamə ilə çıxış edibİnfrastruktur
09:48