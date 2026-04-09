İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstanla yoldaşlıq görüşünə çıxacaq

    Futbol
    • 09 aprel, 2026
    • 09:31
    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstanla yoldaşlıq görüşünə çıxacaq

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq görüşü keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda Gürcüstan yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Görüş Tbilisi şəhərindəki İdman Sarayında, saat 18:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi aprelin 11-də eyni məkanda Gürcüstanla ikinci dəfə görüşəcək. Ayın 13-ü və 15-də isə komanda Aktauda Qazaxıstan ilə yoldaşlıq matçları keçirəcək.

    Gürcüstan millisi Futzal üzrə Azərbaycan millisi Qazaxıstan millisi Yevgeni Kukseviç Yoldaşlıq görüşü

    Son xəbərlər

    10:22

    Türkiyədə daha 14 tanınmış sima istintaqa cəlb olunub

    Region
    10:18

    Pərviz Şahbazovun Goranboyda keçiriləcək vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Energetika
    10:17

    İçərişəhərin qala divarlarının kiçik sahəsində aşınma olub

    Daxili siyasət
    10:10

    Everest zirvəsinə çıxan ilk amerikalı alpinist Cim Uittaker vəfat edib

    Fərdi
    10:10

    Ağdamda dövlət-din münasibətlərinə dair regional konfrans keçiriləcək

    Din
    10:07

    Naxçıvanda ilin ilk 3 ayında 50 qida obyekti cərimələnib

    Sağlamlıq
    09:53
    Foto

    Daşkənddə Əmir Teymurun 690 illiyi münasibətilə beynəlxalq konfrans başlayıb

    Mədəniyyət
    09:50
    Foto

    Azərbaycan və Somali Nayrobidə Birgə Bəyannamə ilə çıxış edib

    İnfrastruktur
    09:48

    Azərbaycan nefti 20 dollardan çox ucuzlaşıb

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti