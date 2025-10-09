İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda yeni mövsümə bu gün start veriləcək

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:19
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda yeni mövsümə bu gün start veriləcək

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda yeni mövsümə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq I təsnifat mərhələsinin beş oyunu baş tutacaq.

    Qarşılaşmalar saat 14:00-da start götürəcək. Qalib komandalar II təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar.

    Azərbaycan Kuboku

    I təsnifat mərhələsi

    9 oktyabr

    14:00. "Sheki City" – "Araz Saatlı"

    Hakimlər: Ruslan Quliyev, Zöhrab Abbasov, Nurlan Əhmədzadə, Vüqar Həsənli.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    "Rekord Arena"

    14:00. "Qaradağ Lökbatan""Ağdaş"

    Hakimlər: Şamil İmanzadə, Tərlan Talıbzadə, Səbuhi Əmrahov, Əkbər Əhmədov.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    Lökbatan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Dinamo""Kür-Araz"

    Hakimlər: Mahmud Bağırzadə, Gülnurə Əkbərzadə, Vüqar Bayramov, Namiq Bəkirov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.

    Binə qəsəbə stadionu

    14:00. "Ağstafa Gəncləri""Şirvan"

    Hakimlər: Alik Yunusov, Şirmamed Mamedov, Səbuhi Soltanov, Murad Səlimov.

    Hakim-inspektor: Rövşən Əhmnədov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    Ağstafa şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, bu raundun digər qarşılaşmaları oktyabrın 10-da baş tutacaq.

    Azərbaycan Kuboku I təsnifat mərhələsi Futbol

    Son xəbərlər

    11:28

    AMB: Alt fintexlərin açıq bankçılığa inteqrasiyasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:25

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    11:25

    Rumınıiyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudur

    Xarici siyasət
    11:23

    Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    11:23

    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

    Maliyyə
    11:17

    Mərakeş təmsilçisi: İtkin düşmüş şəxslərin talelərini müəyyənləşdirmə prosesi kompleks yanaşma tələb edir

    Digər
    11:16

    Saməddin Əsədov: "Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub"

    İKT
    11:15

    Rusiya Xerson və Odessaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:09

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın medallarının sayı əvvəlki iki analoji yarışdakının cəmindən çoxdur

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti