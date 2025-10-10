İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 15:58
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutub.

    "Göygöl" evdə "Şəmkir"i 1:0 hesabı ilə məğlub edib. "Xankəndi" isə səfərdə "Quba"dan üstün olub - 2:1.

    Qeyd edək ki, dünən gerçəkləşən görüşlərdə "Ağstafa Gəncləri" "Şirvan"ı (1:0), "Qaradağ Lökbatan" "Ağdaş"ı (8:0) "Sheki City" "Araz-Saatlı"nı (3:2), "Dinamo" isə əlavə vaxtda "Kür-Araz"ı (3:2) məğlub edərək Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə yüksəliblər.

