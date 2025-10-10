Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub
Futbol
- 10 oktyabr, 2025
- 15:58
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutub.
"Göygöl" evdə "Şəmkir"i 1:0 hesabı ilə məğlub edib. "Xankəndi" isə səfərdə "Quba"dan üstün olub - 2:1.
Qeyd edək ki, dünən gerçəkləşən görüşlərdə "Ağstafa Gəncləri" "Şirvan"ı (1:0), "Qaradağ Lökbatan" "Ağdaş"ı (8:0) "Sheki City" "Araz-Saatlı"nı (3:2), "Dinamo" isə əlavə vaxtda "Kür-Araz"ı (3:2) məğlub edərək Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə yüksəliblər.
