"Fulhem"in futbolçusu Premyer Liqada penalti rekordu müəyyənləşdirib

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 11:30
    Raul Ximenes İngiltərə Premyer Liqasında penaltidən fərqlənmək üzrə rekord müəyyənləşdirib.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, "Fulhem"in hücumçusu XVII turun "Sanderlend"lə səfər matçında (3:1) dubl edib və qollardan birini penaltidən vurub.

    Bununla da 34 yaşlı meksikalı futbolçu çempionat tarixində 100 faizli göstərici ilə ən çox penalti vuran (13-dən 13) oyunçu olub.

    O, 12 fərqli qapıçını dəqiq zərbə ilə məyus edib. Ximenes fevralın əvvəlində Yaya Turenin 11 cəhddən 11 qol rekordunu yeniləmişdi.

    Qeyd edək ki, R.Ximenes 2025/2026 mövsümündə keçirdiyi 32 matçda 9 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib.

