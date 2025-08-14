Haqqımızda

Fransalı futbolçu UEFA Superkuboku oyunundan sonra irqçiliyə məruz qalıb

Fransalı futbolçu UEFA Superkuboku oyunundan sonra irqçiliyə məruz qalıb İngiltərənin "Tottenhem" klubunun futbolçusu Matis Tel irqçiliyə məruz qalıb.
Futbol
14 avqust 2025 13:02
Fransalı futbolçu UEFA Superkuboku oyunundan sonra irqçiliyə məruz qalıb

İngiltərənin "Tottenhem" klubunun futbolçusu Matis Tel irqçiliyə məruz qalıb.

"Report"un məlumatına görə, London təmsilçisi yaydığı bəyanatda bunun Fransanın PSJ komandasına uduzduqları UEFA Superkuboku matçından sonra yaşandığını bildirib.

Klub fransalı oyunçuya dəstək olub və həmin şəxslərin müəyyən edilməsi üçün səlahiyyətli təşkilatlarla çalışacağını bəyan edib.

Qeyd edək ki, qarşılaşmanın əsas vaxtı 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb. Paris klubu rəqibini penaltilər seriyasında üstələyib. "Tottenhem"də Matis Tel də 11 metrlik cərimə zərbəsindən yararlana bilməyib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Tottenham condemns 'cowards' for racially abusing Tel

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi