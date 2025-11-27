İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Frank De Blekere hakimlərin XII turdakı idarəçiliyini dəyərləndirib

    Futbol
    • 27 noyabr, 2025
    • 17:49
    Frank De Blekere hakimlərin XII turdakı idarəçiliyini dəyərləndirib

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sabiq sədri Frank De Blekere hakimlərin Misli Premyer Liqasının XII turunda keçirilən oyunlardakı mübahisəli epizodlar zamanı düzgün qərarlar verdiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, mütəxəssis "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz", "Sumqayıt" - "Qarabağ", "Zirə" - "Qəbələ" və "Neftçi" - "İmişli" matçlarında baş verənləri şərh edib.

    O, həmin epizodlarda referilərin ədalətli qərarlar qəbul etdiyini vurğulayıb.

    Frank De Blekere XII tur mübahisəli epizodlar AFFA Hakimlər Komitəsi

