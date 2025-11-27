Frank De Blekere hakimlərin XII turdakı idarəçiliyini dəyərləndirib
Futbol
- 27 noyabr, 2025
- 17:49
AFFA Hakimlər Komitəsinin sabiq sədri Frank De Blekere hakimlərin Misli Premyer Liqasının XII turunda keçirilən oyunlardakı mübahisəli epizodlar zamanı düzgün qərarlar verdiyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, mütəxəssis "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz", "Sumqayıt" - "Qarabağ", "Zirə" - "Qəbələ" və "Neftçi" - "İmişli" matçlarında baş verənləri şərh edib.
O, həmin epizodlarda referilərin ədalətli qərarlar qəbul etdiyini vurğulayıb.
