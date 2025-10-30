İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Frank De Blekere: "Hakimlər IX turda mübahisəli epizodlar zamanı düzgün qərarlar veriblər"

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2025
    • 11:55
    Frank De Blekere: Hakimlər IX turda mübahisəli epizodlar zamanı düzgün qərarlar veriblər

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Frank De Blekere hakimlərin Misli Premyer Liqasının IX turunda keçirilən oyunlardakı mübahisəli epizodlar zamanı düzgün qərarlar verdiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, mütəxəssis "Kəpəz" - "İmişli", "Araz-Naxçıvan" - "Sabah" və "Qəbələ" - "Neftçi" matçlarında baş verənləri şərh edib.

    O, həmin epizodlarda referilərin ədalətli qərarlar verdiyini vurğulayıb.

    Frank De Blekere: "Hakimlər IX turda mübahisəli epizodlar zamanı düzgün qərarlar veriblər"

    Misli Premyer Liqası mübahisəli epizodlar Frank De Blekere

    Son xəbərlər

    12:03

    IMF: "Azərbaycan iqtisadiyyatı ortamüddətli dövrdə ildə 2,5 % artacaq

    İnfrastruktur
    12:02

    TƏBİB: Gələn ilin sonuna qədər regional çağrı mərkəzlərinin yaradılması prosesi yekunlaşacaq

    Sağlamlıq
    11:59
    Foto

    ADSEA: Lökbatanda 23 kilometrlik kollektor və sutəmizləyici qurğu tikilir

    İnfrastruktur
    11:55
    Video

    Frank De Blekere: "Hakimlər IX turda mübahisəli epizodlar zamanı düzgün qərarlar veriblər"

    Futbol
    11:54

    Bir neçə həftəyə təcili yardımı mobil tətbiq üzərindən çağırmaq mümkün olacaq

    Sağlamlıq
    11:48

    Azərbaycanda Cənubi Qafqazın ən böyük Robotik Reabilitasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    11:45

    Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:41
    Foto
    Video

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    11:41
    Video

    Azad olunmuş rayonlarda fləşmob hazırlanıb

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti