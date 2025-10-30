Frank De Blekere: "Hakimlər IX turda mübahisəli epizodlar zamanı düzgün qərarlar veriblər"
Futbol
- 30 oktyabr, 2025
- 11:55
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Frank De Blekere hakimlərin Misli Premyer Liqasının IX turunda keçirilən oyunlardakı mübahisəli epizodlar zamanı düzgün qərarlar verdiyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, mütəxəssis "Kəpəz" - "İmişli", "Araz-Naxçıvan" - "Sabah" və "Qəbələ" - "Neftçi" matçlarında baş verənləri şərh edib.
O, həmin epizodlarda referilərin ədalətli qərarlar verdiyini vurğulayıb.
Frank De Blekere: "Hakimlər IX turda mübahisəli epizodlar zamanı düzgün qərarlar veriblər"
Son xəbərlər
12:03
IMF: "Azərbaycan iqtisadiyyatı ortamüddətli dövrdə ildə 2,5 % artacaqİnfrastruktur
12:02
TƏBİB: Gələn ilin sonuna qədər regional çağrı mərkəzlərinin yaradılması prosesi yekunlaşacaqSağlamlıq
11:59
Foto
ADSEA: Lökbatanda 23 kilometrlik kollektor və sutəmizləyici qurğu tikilirİnfrastruktur
11:55
Video
Frank De Blekere: "Hakimlər IX turda mübahisəli epizodlar zamanı düzgün qərarlar veriblər"Futbol
11:54
Bir neçə həftəyə təcili yardımı mobil tətbiq üzərindən çağırmaq mümkün olacaqSağlamlıq
11:48
Azərbaycanda Cənubi Qafqazın ən böyük Robotik Reabilitasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbSağlamlıq
11:45
Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edibMaliyyə
11:41
Foto
Video
I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
11:41
Video