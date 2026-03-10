FIFA DÇ-2026-nın əməliyyat büdcəsini 100 milyon dollardan çox azaldır

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    FIFA dünya çempionatının əməliyyat büdcəsini 100 milyon dollardan çox ixtisar etmək barədə qərar qəbul edib.

    "Report" "The Athletic" nəşrinə istinadən məlumat verir ki, qurumun əsas prioriteti qlobal futbol çərçivəsində gəlirlərin 90 faizinin yenidən bölüşdürülməsidir.

    Məlumata görə, büdcə ixtisarları Amerika vergi ödəyicilərinin çiyinlərinə düşən əhəmiyyətli maliyyə yükü və azarkeşlər üçün rekord səviyyəyə çatan bilet qiymətləri fonunda sual doğurur.

    "FIFA xərcləri nəzarətdə saxlamaq və beynəlxalq miqyasda futbolun inkişafına yönələn investisiyaları maksimum həddə çatdırmaq məqsədilə büdcə səmərəliliyini mütəmadi qaydada dəyərləndirir. Bu, gözlənilməz hal olmamalıdır, belə ki, biz hər turnir və tədbirə qədər büdcə icmallarını həyata keçiririk. Büdcə optimallaşdırılması cəhdlərinin qarşıdan gələn FIFA prezident seçkiləri ilə bağlı olduğu iddialar tamamilə əsassızdır", - deyə qurumun açıqlamasında vurğulanıb.

    Xatırladaq ki, DÇ-2026 iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.

