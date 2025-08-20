Haqqımızda



“Ferensvaroş” klubunun prezidenti “Qarabağ”ı təbrik edib Macarıstanın "Ferensvaroş" klubunun prezidenti Qabor Kubatov Azərbaycanın “Qarabağ” futbol klubunu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda qazandığı qələbə münasibətilə təbrik edib.
20 avqust 2025 01:27


Macarıstanın "Ferensvaroş" klubunun prezidenti Qabor Kubatov Azərbaycanın “Qarabağ” futbol klubunu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda qazandığı qələbə münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Qabor Kubatov sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir: “ “Qarabağ”ı təbrik edirəm. Bu gün hər şeyi düzgün etdilər. Amma biz heç vaxt təslim olmayan komandayıq. İrəli, “Ferensvaroş!””.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" Budapeştdə keçirilən ilk matçda "Ferensvaroş"u 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

Rus versiyası Президент "Ференцвароша" поздравил "Карабах" с победой в Лиге чемпионов

