    "Fənərbağça" italiyalı baş məşqçi ilə müqavilə imzaladığını elan edib

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 19:17
    Fənərbağça italiyalı baş məşqçi ilə müqavilə imzaladığını elan edib

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Superliqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Sarı-lacıvərdlilər" Domeniko Tedesko ilə 2 illik anlaşıb. Artıq italiyalı mütəxəssisin köməkçilərindən biri məlumdur. Bu, uzun illər Türkiyə yığmasının və "Fənərbağça"nın formasını geyinmiş Gökan Gönüldür.

    Qeyd edək ki, 40 yaşlı mütəxəssis son olaraq Belçika seçməsini (2023-2025) çalışdırıb.

    türkiyə futbolu Fənərbağça Superliqa

