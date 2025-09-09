"Fənərbağça" italiyalı baş məşqçi ilə müqavilə imzaladığını elan edib
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 19:17
Türkiyənin "Fənərbağça" klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Superliqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Sarı-lacıvərdlilər" Domeniko Tedesko ilə 2 illik anlaşıb. Artıq italiyalı mütəxəssisin köməkçilərindən biri məlumdur. Bu, uzun illər Türkiyə yığmasının və "Fənərbağça"nın formasını geyinmiş Gökan Gönüldür.
Qeyd edək ki, 40 yaşlı mütəxəssis son olaraq Belçika seçməsini (2023-2025) çalışdırıb.
