Faiq Hacıyev "Turan Tovuz"un heyətində Premyer Liqada 100-cü oyununa çıxıb
Futbol
- 13 aprel, 2026
- 17:46
Faiq Hacıyev "Turan Tovuz"un heyətində Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tovuz klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Kapitanın yubiley matçı çempionatın XXVII turunda keçirilən "Sumqayıt"la matça təsadüf edib.
Qeyd edək ki, Tovuzda baş tutan "Turan Tovuz" - "Sumqayıt" matçı meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
17:32
Azərbaycan əhalinin sayı 0,04 faiz artıbDaxili siyasət
17:30
Foto
Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:26
IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu ciddi dərəcədə yaxşılaşdırıbMaliyyə
17:26
Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlərŞou-biznes
17:22
"Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıbFutbol
17:20
IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-2027-ci illərdə orta hesabla ildə 2,35 % artacaqMaliyyə
17:20
Foto
Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədirXarici siyasət
17:19
IMF yaxın iki il üçün Azərbaycanda inflyasiya proqnozlarını pisləşdiribMaliyyə
17:17