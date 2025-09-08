İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 11:32
    Erlinq Holann zədələnib

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun və Norveç millisinin hücumçusu Erlinq Holann Osloda yerləşdikləri otelin yaxınlığında zədələnib.

    "Report" "Goal"a istinadən xəbər verir ki, yığma üzvləri avtobusdan çıxıb otelə doğru gedərkən, qəfil açılan qapı hücumçunun üzünə çırpılıb.

    E.Holann sosial şəbəkələrdə şəklini paylaşaraq "üç tikiş" yazıb. O, daha sonra paylaşımını silib.

    Qeyd edək ki, Norveç millisi  DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində sentyabrın 9-da evdə Moldova millisi ilə qarşılaşacaq.

