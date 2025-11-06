İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında rekorda imza atıb

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 03:06
    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında rekorda imza atıb

    "Mançester Siti"nin hücumçusu Erlinq Holann Çempionlar Liqası tarixində üç fərqli komandada ardıcıl beş oyunda qol vuran ilk oyunçu olub.

    "Report" xəbər verir ki, Holann Çempionlar Liqasının 4-cü turunda komandasının "Borussiya" (Dortmund) üzərində 4-1 hesablı qələbə qazandığı oyunda qol vuraraq qol seriyasını beş oyuna çatdırıb.

    O, əvvəllər "Borussiya" (2020/21) və "RB Salzburq"da (2019/2020) ilə oxşar uğurlara imza atıb.

    Holann 2022-ci ildən "Mançester Siti"də çıxış edir. Onun klubla müqaviləsi 2034-cü ilə qədərdir. Futbolçu bu mövsüm 18 oyun keçirib, 21 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.

