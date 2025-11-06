Erlinq Holann Çempionlar Liqasında rekorda imza atıb
Futbol
- 06 noyabr, 2025
- 03:06
"Mançester Siti"nin hücumçusu Erlinq Holann Çempionlar Liqası tarixində üç fərqli komandada ardıcıl beş oyunda qol vuran ilk oyunçu olub.
"Report" xəbər verir ki, Holann Çempionlar Liqasının 4-cü turunda komandasının "Borussiya" (Dortmund) üzərində 4-1 hesablı qələbə qazandığı oyunda qol vuraraq qol seriyasını beş oyuna çatdırıb.
O, əvvəllər "Borussiya" (2020/21) və "RB Salzburq"da (2019/2020) ilə oxşar uğurlara imza atıb.
Holann 2022-ci ildən "Mançester Siti"də çıxış edir. Onun klubla müqaviləsi 2034-cü ilə qədərdir. Futbolçu bu mövsüm 18 oyun keçirib, 21 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.
Son xəbərlər
03:50
ABŞ şatdaun səbəbindən aviadaşımalara və kosmik buraxılışlara məhdudiyyətlər tətbiq edəcəkDigər ölkələr
03:11
Yanvaradək Rusiyanın 132 vaqon buğdası Azərbaycan ərazisindən Ermənistana çatdırılacaqRegion
03:06
Erlinq Holann Çempionlar Liqasında rekorda imza atıbFutbol
02:42
Rusiya buğdasının ilk partiyası Azərbaycandan dəmiryolu ilə Ermənistana göndərilibRegion
02:32
Türkiyənin kəşfiyyat rəhbəri HƏMAS-la Qəzzada atəşkəsi müzakirə edibRegion
01:59
Foto
UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" qalib gəlib, "Barselona" xal itiribFutbol
01:20
İsrail Ordusu qaçaqmalçılıqla mübarizə üçün xüsusi qrup yaradacaqDigər ölkələr
00:56
"Qarabağ"ın baş məşqçisi: Kadi Borgesin zədəsi ciddi ola bilərFutbol
00:50