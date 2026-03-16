    Emin Mahmudov "Neftçi"nin tarixinə düşən 150-ci penaltini vurub

    Futbol
    16 mart, 2026
    10:59
    Emin Mahmudov Neftçinin tarixinə düşən 150-ci penaltini vurub

    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında 150-ci penaltisini vurub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, Misli Premyer Liqasının XXIV turunun "Qəbələ" ilə səfər matçına (3:1) təsadüf edib.

    Emin Mahmudov komandasının ikinci qoluna 11 metrlik cərimə zərbəsindən imza atıb.

    1992-ci ildən keçirilən ölkə çempionatlarının daimi iştirakçısı olan "ağ-qaralar" 34 mövsümdə vurduğu 150 penaltidən 120-ni qola çevirib. Paytaxt təmsilçisinin dəqiqlik faizi 80-ə bərabərdir.

    "Neftçi" turnirin tarixi ərzində vurulan penalti sayında yalnız "Qarabağ"dan geri qalır. Hər iki komanda 1992-ci ildən Premyer Liqanın (əvvəl güclülər dəstəsi) daimi iştirakçılarıdır.

    Qeyd edək ki, "Neftçi" ilk penaltisini 1992-ci il mayın 8-də Sumqayıt "Xəzər"i ilə qarşılaşmada vurub. Yunis Hüseynov komandasına 1:0 hesablı qələbə qazandıran qola imza atıb.

    Son xəbərlər

    11:49

    Petr Binhak: "Çexiya Aİ-də TAP üçün hidrogen "qovşağına" çevrilə bilər" - MÜSAHİBƏ

    Energetika
    11:48

    Ratomir Deliç: "FIBA Çempionlar Kuboku təcrübəsi Azərbaycan millisini daha güclü edəcək"

    Komanda
    11:46

    TÜRKPA Qazaxıstan referendumunun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təsdiqləyib

    Region
    11:42

    ADY Ramazan və Novruz bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    11:40

    Elnur Məmmədov: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" sazişinin ratifikasiyası Xəzərdə əməkdaşlıq üçün mühümdür"

    Xarici siyasət
    11:34

    "Şamaxı" Premyer Liqada 300-cü, bütün turnirlərdə 400-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    11:34

    İran Əbu-Dabiyə raket atıb, ölən var

    Digər ölkələr
    11:26

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Digər
    11:25

    Rusiya Zaporojye və Xersona zərbələr endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti