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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Emin Mahmudov: "Lixtenşteynə qarşı oyun öncəsi məsuliyyət var"

    Futbol
    • 30 sentyabr, 2026
    • 19:20
    Emin Mahmudov: Lixtenşteynə qarşı oyun öncəsi məsuliyyət var

    Lixtenşteynə qarşı oyun öncəsi məsuliyyət var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millisinin futbolçusu Emin Mahmudov mətbuat konfransında deyib.

    Yığmanın kapitanı Millətlər Liqasının D Liqasının 2-ci qrupunda Lixtenşteynə qarşı keçirəcəkləri oyun barədə danışıb:

    "Sabah bizim üçün vacib oyun olacaq. Görüşə ciddi hazırlaşmışıq. Baş məşqçinin tapşırıqlarını düzgün yerinə yetirməklə qələbə qazanmaq istəyirik. Bu matç öncəsi məsuliyyət var".

    Xatırladaq ki, Millətlər Liqasının Azərbaycan - Lixtenşteyn oyunu sabah, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.

    Emin Mahmudov Futbol üzrə Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqası
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