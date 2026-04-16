İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Ekvadorda həvəskarlar arasında futbol matçı zamanı hakim güllələnərək öldürülüb

    Futbol
    16 aprel, 2026
    16:47
    Ekvadorda həvəskarlar arasında futbol oyunu zamanı hakim Xavyer Orteqa güllələnib.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə El Oro əyalətinin Pasaje şəhərində baş verib.

    Matç vaxtı silahlı bir neçə şəxs meydana girərək hakimə atəş açıb. Onlar daha sonra hadisə yerindən qaçıblar. Təcili Tibbi Yardım gəlsə də, X.Orteqanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Qarşılaşma dərhal dayandırılıb, oyunçular və tamaşaçılar stadionu tərk ediblər. Turnirin təşkilatçıları vəziyyət aydınlaşana qədər bütün sonrakı oyunları dayandırmaq qərarına gəliblər.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisəni məqsədyönlü qətl kimi qiymətləndirirlər. Hazırda araşdırma aparılır.

    Xavyer Orteqa Silahlı hücum Təcili Tibbi Yardım Ekvador

