İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Duqlas Kosta İtaliya klubuna keçə bilər

    Futbol
    • 15 yanvar, 2026
    • 10:03
    Duqlas Kosta İtaliya klubuna keçə bilər

    İtaliyanın "Kyevo" klubu hazırda azad agent statusunda olan braziliyalı vinger Duqlas Kostanı heyətinə qatmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə tanınmış insayder Canluka Di Marsio məlumat yayıb.

    Klubun sahibi Pyetro Laterza 34 yaşlı futbolçu ilə 6 aylıq müqavilə imzalamaq niyyətindədir. Plana əsasən, o, daha sonra Laterzanın sahibi olduğu BƏƏ-nin "Əl-İttifaq" klubuna keçəcək.

    Qeyd edək ki, karyerası ərzində "Yuventus" (İtaliya), "Bavariya" (Almaniya), "Qremio", "Fluminense" (hər ikisi Braziliya), "Los-Anceles Qalaksi" (ABŞ) kimi komandaların formasını geyinmiş Duqlas Kostanın son iş yeri Avstraliya təmsilçisi "Sidney" olub.

    Duqlas Kosta "Kyevo" "Əl-İttifaq" azad agent braziliyalı vinger

    Son xəbərlər

    10:49

    TRIPP-in açıqlanması təkcə iqtisadi deyil, həm də ciddi siyasi mesajlar ehtiva edən strateji addımdır - RƏY

    Daxili siyasət
    10:45

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb

    Maliyyə
    10:38

    Hesablama Palatası Gənclər və İdman Nazirliyində maliyyə pozuntuları üzrə icra vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    10:34

    Trampın bəyanatları fonunda "Brent" ucuzlaşıb

    Digər ölkələr
    10:32

    Azərbaycanda yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 7 % artıb

    Maliyyə
    10:28
    Foto

    Pakistanda ilk "ASAN xidmət" mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sosial müdafiə
    10:22

    Xırdalanda 1 yaşlı körpə ölüb

    Hadisə
    10:19

    Zaqatalada qarın hündürlüyü yarım metrə çatıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:14

    FHN kiçikhəcmli gəmilərə texniki baxış keçirəcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti