Duqlas Kosta İtaliya klubuna keçə bilər
Futbol
- 15 yanvar, 2026
- 10:03
İtaliyanın "Kyevo" klubu hazırda azad agent statusunda olan braziliyalı vinger Duqlas Kostanı heyətinə qatmağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə tanınmış insayder Canluka Di Marsio məlumat yayıb.
Klubun sahibi Pyetro Laterza 34 yaşlı futbolçu ilə 6 aylıq müqavilə imzalamaq niyyətindədir. Plana əsasən, o, daha sonra Laterzanın sahibi olduğu BƏƏ-nin "Əl-İttifaq" klubuna keçəcək.
Qeyd edək ki, karyerası ərzində "Yuventus" (İtaliya), "Bavariya" (Almaniya), "Qremio", "Fluminense" (hər ikisi Braziliya), "Los-Anceles Qalaksi" (ABŞ) kimi komandaların formasını geyinmiş Duqlas Kostanın son iş yeri Avstraliya təmsilçisi "Sidney" olub.
Son xəbərlər
10:49
TRIPP-in açıqlanması təkcə iqtisadi deyil, həm də ciddi siyasi mesajlar ehtiva edən strateji addımdır - RƏYDaxili siyasət
10:45
Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıbMaliyyə
10:38
Hesablama Palatası Gənclər və İdman Nazirliyində maliyyə pozuntuları üzrə icra vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
10:34
Trampın bəyanatları fonunda "Brent" ucuzlaşıbDigər ölkələr
10:32
Azərbaycanda yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 7 % artıbMaliyyə
10:28
Foto
Pakistanda ilk "ASAN xidmət" mərkəzi fəaliyyətə başlayıbSosial müdafiə
10:22
Xırdalanda 1 yaşlı körpə ölübHadisə
10:19
Zaqatalada qarın hündürlüyü yarım metrə çatıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:14