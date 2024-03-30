Dünyanın ən bahalı qapıçılarının adları açıqlanıb - SİYAHI

“Transfermarkt” portalı dünyanın ən bahalı qapıçılarının adlarını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, transfer dəyərinə əsasən siyahıya “Portu”nun qolkiperi Diequ Koşta başçılıq edir.
Onun hazırkı bazar dəyəri 45 milyon avrodur.
1. Diequ Koşta (45 milyon avro, “Portu”)
2. Canluici Donnaruma (40 milyon avro, PSJ)
3. Qreqor Kobel (40 milyon avro, “Borussiya”)
4. Andre Onana (40 milyon avro, “Mançester Yunayted”)
5. Mayk Menyan (40 milyon avro, “Milan”)
6. Ederson Moraes ( 40 milyon avro, “Mançester Siti”)
7. Georgi Mamardaşvili (35 milyon avro, “Valensiya”)
8. Qulelmo Vikario (35 milyon avro, “Tottenhem”)
9. David Raya (35 milyon avro, “Arsenal”)
10. Alison Beker (35 milyon avro, “Liverpul”)