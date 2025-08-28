Dünya və Avropa çempionu olan futbolçu karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər

    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    28 avqust, 2025
    Yayda İspaniya təmsilçisi "Vilyarreal"la müqaviləsinin müddəti başa çatan Raul Albiol karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.

    "Report" "Football Italia"ya istinadən xəbər verir ki, 39 yaşlı müdafiəçi A Seriyasının debütantı "Piza" ilə anlaşıb.

    İspaniya millisinin heyətində dünya və Avropa çempionu olan futbolçunun "Piza"ya keçidinin yaxın günlərdə açıqlanacağı bildirilir.

    Qeyd edək ki, R.Albiol karyerası ərzində ölkəsində "Valensiya", "Xetafe", "Real" kimi klublarda çıxış edib.  O, 2013-2019-cu illərdə "Napoli"nin (İtaliya) şərəfini qoruyub.

