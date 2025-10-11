İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Didye Deşam: "Azərbaycan millisini sürətimiz hesabına çətin vəziyyətə saldıq"

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2025
    • 01:40
    Didye Deşam: Azərbaycan millisini sürətimiz hesabına çətin vəziyyətə saldıq

    Fransa futbol komandası Azərbaycanı sürəti hesabına çətin vəziyyətə salıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu futbol üzrə Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycana qarşı keçirdikləri oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis qalib gəldikləri qarşılaşmanı şərh edib:

    "Xallarımızı 9-a çatdırmaq bizim üçün vacib idi. Futbolçularımızdan hər oyunda qələbə gözləyirik. Belə matçlar hər zaman mürəkkəb olur. Rəqib hücumlarımızın qarşısını bloklaya bilirdilər. Azərbaycanı sürətimiz hesabına çətin vəziyyətə saldıq. Qarşılaşmanın ilk hissəsində bir qədər ləng görünürdük. Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik. Sevincdən atılıb-düşmək fikrim yoxdur".

    Qeyd edək ki, Fransa - Azərbaycan oyunu birincilərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

