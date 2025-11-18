İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə sonuncu görüşlər baş tutacaq

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 09:46
    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində sonuncu görüşlər baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, B, C, E, H, J qruplarında ümumilikdə 10 qarşılaşma keçiriləcək.

    Türkiyə yığması səfərdə İspaniyanın qonağı olacaq. İsveç evdə Sloveniya, Şotlandiya isə Danimarka ilə üz-üzə gələcək.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    18 noyabr

    B qrupu

    23:45. İsveç - Sloveniya

    23:45. Kosovo - İsveçrə

    Xal durumu: İsveçrə - 13, Kosovo - 10, Sloveniya - 3, İsveç - 1.

    C qrupu

    23:45. Şotlandiya - Danimarka

    23:45. Belarus - Yunanıstan

    Xal durumu: Danimarka - 11, Şotlandiya - 10, Yunanıstan - 6, Belarus - 1.

    E qrupu

    23:45. Bolqarıstan - Gürcüstan

    23:45. İspaniya - Türkiyə

    Xal durumu: İspaniya - 15, Türkiyə - 12, Gürcüstan - 3, Bolqarıstan - 0.

    H qrupu

    23:45. Avstriya - Bosniya və Herseqovina

    23:45. Rumıniya - San Marino

    Xal durumu: Avstriya - 18, Bosniya və Herseqovina - 16, Rumıniya - 10, Kipr - 8, San-Marino - 0.

    J qrupu

    23:45. Belçika - Lixtenşteyn

    23:45. Uels - Şimali Makedoniya

    Xal durumu: Belçika - 15, Şimali Makedoniya - 13, Uels - 13, Qazaxıstan - 8, Lixtenşteyn - 0.

