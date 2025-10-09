DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün 8 oyun keçiriləcək
- 09 oktyabr, 2025
- 09:03
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz matç təşkil olunacaq.
G qrupunda yer alan Niderland yığması Maltanın qonağı olacaq.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
9 oktyabr
C qrupu
22:45. Belarus – Danimarka
22:45. Şotlandiya – Yunanıstan
Xal durumu: Danimarka - 4, Şotlandiya - 4, Yunanıstan - 3, Belarus - 0.
G qrupu
20:00. Finlandiya – Litva
22:45. Malta – Niderland
Xal durumu: Niderland - 10 (4 oyun), Polşa - 10 (5 oyun), Finlandiya - 7 (5 oyun), Litva - 3 (5 oyun), Malta - 2 (5 oyun).
H qrupu
22:45. Kipr – Bosniya və Herseqovina
22:45. Avstriya – San Marino
Xal durumu: Bosniya və Herseqovina - 12 (5 oyun), Avstriya - 12 (4 oyun), Rumıniya - 7 (5 oyun), Kipr - 4 (5 oyun), San Marino - 0 (5 oyun)
L qrupu
22:45. Çexiya – Xorvatiya
22:45. Farer adaları – Monteneqro
Xal durumu: Xorvatiya - 12 (4 oyun), Çexiya - 12 (5 oyun), Farer adaları - 6 (5 oyun), Monteneqro - 6 (5 oyun), Cəbəllütariq - 0 (5 oyun).