    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün 8 oyun keçiriləcək

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 09:03
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün 8 oyun keçiriləcək

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz matç təşkil olunacaq.

    G qrupunda yer alan Niderland yığması Maltanın qonağı olacaq.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    9 oktyabr

    C qrupu

    22:45. Belarus – Danimarka

    22:45. Şotlandiya – Yunanıstan

    Xal durumu: Danimarka - 4, Şotlandiya - 4, Yunanıstan - 3, Belarus - 0.

    G qrupu

    20:00. Finlandiya ­– Litva

    22:45. Malta – Niderland

    Xal durumu: Niderland - 10 (4 oyun), Polşa - 10 (5 oyun), Finlandiya - 7 (5 oyun), Litva - 3 (5 oyun), Malta - 2 (5 oyun).

    H qrupu

    22:45. Kipr – Bosniya və Herseqovina

    22:45. Avstriya – San Marino

    Xal durumu: Bosniya və Herseqovina - 12 (5 oyun), Avstriya - 12 (4 oyun), Rumıniya - 7 (5 oyun), Kipr - 4 (5 oyun), San Marino - 0 (5 oyun)

    L qrupu

    22:45. Çexiya – Xorvatiya

    22:45. Farer adaları – Monteneqro

    Xal durumu: Xorvatiya - 12 (4 oyun), Çexiya - 12 (5 oyun), Farer adaları - 6 (5 oyun), Monteneqro - 6 (5 oyun), Cəbəllütariq - 0 (5 oyun).

