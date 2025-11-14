İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    DÇ-2026: Avropa üzrə seçmə mərhələdə növbəti görüşlər keçiriləcək

    Futbol
    • 14 noyabr, 2025
    • 09:48
    DÇ-2026: Avropa üzrə seçmə mərhələdə növbəti görüşlər keçiriləcək

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsinin IX turunda bu gün növbəti görüşlər keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, G, L qruplarında ümumilikdə 6 qarşılaşma baş tutacaq.

    Almaniya millisi səfərdə Lüksemburqun, Niderland isə Polşanın qonağı olacaq.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    14 noyabr

    A qrupu

    23:45. Lüksemburq - Almaniya

    23:45. Slovakiya - Şimali İrlandiya

    Xal durumu: Almaniya - 9, Slovakiya - 9, Şimali İrlandiya - 6, Lüksemburq - 0.

    G qrupu

    21:00. Finlandiya - Malta

    23:45. Polşa - Niderland

    Xal durumu: Niderland - 16, Polşa - 13, Finlandiya - 10, Litva - 3, Malta - 2.

    L qrupu

    23:45. Cəbəllütariq - Monteneqro

    23:45. Xorvatiya - Farer Adaları

    Xal durumu: Xorvatiya -16, Çexiya - 13, Farer Adaları - 12, Monteneqro - 6, Cəbəllütariq - 0.

    DÇ-2026 Almaniya millisi Niderland millisi

    Son xəbərlər

    09:53

    "Cəfər Cabbarlı" metrostansiyasına bitişik yeraltı keçiddə tüstülənmə olub

    İnfrastruktur
    09:49
    Foto

    Özbəkistanda konqres iştirakçılarına Quranın ən qədim əlyazmalarından biri nümayiş edilib

    Mədəniyyət
    09:48

    DÇ-2026: Avropa üzrə seçmə mərhələdə növbəti görüşlər keçiriləcək

    Futbol
    09:42

    FHN: 13 gün ərzində valideyn məsuliyyətsizliyi nəticəsində köməksiz qalan 22 uşaq xilas edilib

    Hadisə
    09:40

    Sumqayıtda 1000 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılır

    Energetika
    09:35
    Foto

    Rəşad Nəbiyev Beyləqanda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    09:34

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 7 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    09:32

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları keçib

    Energetika
    09:32

    Yol polisi: Qəzaların böyük hissəsi piyadaların yolu müəyyən olunmamış yerlərdən keçməsi nəticəsində baş verir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti