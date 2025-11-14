DÇ-2026: Avropa üzrə seçmə mərhələdə növbəti görüşlər keçiriləcək
Futbol
- 14 noyabr, 2025
- 09:48
DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsinin IX turunda bu gün növbəti görüşlər keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A, G, L qruplarında ümumilikdə 6 qarşılaşma baş tutacaq.
Almaniya millisi səfərdə Lüksemburqun, Niderland isə Polşanın qonağı olacaq.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
14 noyabr
A qrupu
23:45. Lüksemburq - Almaniya
23:45. Slovakiya - Şimali İrlandiya
Xal durumu: Almaniya - 9, Slovakiya - 9, Şimali İrlandiya - 6, Lüksemburq - 0.
G qrupu
21:00. Finlandiya - Malta
23:45. Polşa - Niderland
Xal durumu: Niderland - 16, Polşa - 13, Finlandiya - 10, Litva - 3, Malta - 2.
L qrupu
23:45. Cəbəllütariq - Monteneqro
23:45. Xorvatiya - Farer Adaları
Xal durumu: Xorvatiya -16, Çexiya - 13, Farer Adaları - 12, Monteneqro - 6, Cəbəllütariq - 0.
Son xəbərlər
09:53
"Cəfər Cabbarlı" metrostansiyasına bitişik yeraltı keçiddə tüstülənmə olubİnfrastruktur
09:49
Foto
Özbəkistanda konqres iştirakçılarına Quranın ən qədim əlyazmalarından biri nümayiş edilibMədəniyyət
09:48
DÇ-2026: Avropa üzrə seçmə mərhələdə növbəti görüşlər keçiriləcəkFutbol
09:42
FHN: 13 gün ərzində valideyn məsuliyyətsizliyi nəticəsində köməksiz qalan 22 uşaq xilas edilibHadisə
09:40
Sumqayıtda 1000 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılırEnergetika
09:35
Foto
Rəşad Nəbiyev Beyləqanda vətəndaşları qəbul edibİnfrastruktur
09:34
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 7 %-ə yaxın artırıbBiznes
09:32
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları keçibEnergetika
09:32