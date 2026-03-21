Coy-Lens Mikels və Umarali Raxmonaliyev milli komandaya dəvət alıblar
Futbol
- 21 mart, 2026
- 13:01
"Sabah"ın iki legioner futbolçusu ölkəsinin milli komandasının heyətinə cəlb olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı komandasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Hücumçu Coy-Lens Mikels Ruanda, yarımmüdafiəçi Umarali Raxmonaliyev isə Özbəkistan millisinə dəvət olunub.
