Azərbaycanın çimərlik futbolu millisinin Avropa çempionatının final mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan milli komandası sentyabrın 7-dən 15-dək İtaliyanın Viareccio şəhərində 2025 Avropa çempionatının (EBSL) final mərhələsində iştirak edacək.
Futbol
25 avqust 2025 13:14
"Report"un AFFA-nın saytına istinadən məlumatına görə, siyahıya ikisi qapıçı olmaqla ümumilikdə 12 oyunçu əlavə edilib.

Qapıçılar: Elçin Qasımov, Vaqif Şirinbəyov

Oyunçular: Sahib Məmmədov, Amid Nəzərov, Comərd Baxşəliyev, Elşad Manafov, Orxan Məmmədov, Sabir Allahquliyev, Ramil Əliyev, Kamran Qürbətov, Bayram Bayramlı, Kamil Hüseynov

Qeyd edək ki, turnir sentyabrın 7-dən 15-dək İtaliyanın Viareccio şəhərində təşkil olunacaq. B Liqasının A qrupunda yer alan Azərbaycan millisi Belçika və Litva ilə üz-üzə gələcək.

Millimizin oyunlarının təqvimi:

11 sentyabr

16:00. Azərbaycan – Belçika

12 sentyabr

12:15. Litva – Azərbaycan

Qeyd edək ki, final mərhələsində B Liqası hərəsində 3 komanda olmaqla iki qrupdan ibarətdir. Qruplarda ilk iki yeri tutacaq komandalar sentyabrın 13-də yarımfinalda qarşılaşacaqlar. Sentyabrın 14-də isə final və 3-cü yer uğrunda görüş keçiriləcək.

