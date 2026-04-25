İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Ceyms Trafford Mançester Yunaytedə keçməkdən imtina edib

    "Mançester Siti"nin qolkiperi Ceyms Trafford İngiltərə Premyer Liqasının digər təmsilçisi "Mançester Yunayted"ə keçməyəcək.

    "Report" "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, qolkiper karyerasını başqa çempionatda davam etdirməyə üstünlük verir.

    Yayda "şəhərlilər"i tərk edəcəyi gözlənilən ingiltərəli qapıçı daha çox oyun təcrübəsi qazanmaq niyyətindədir. Hazırda o, komandada Canluici Donnarumma ilə rəqabət səbəbindən kifayət qədər şans qazana bilmir.

    Futbolçunu İtaliyanın "Yuventus" klubu yaxından izləyir. Turin təmsilçisi 22 yaşlı qapıçı üçün təxminən 20 milyon avro ödəməyə hazırdır. Həmçinin qolkiper İngiltərənin daha iki klubu - "Aston Villa" və "Nyukasl"ın da maraq dairəsindədir.

    Qeyd edək ki, C.Trafford cari mövsümdə keçirdiyi 14 matçda 10 qol buraxıb. O, 7 oyunda qapısını toxunulmaz saxlayıb. Onun klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayına qədərdir.

    Ceyms Trafford Canluici Donnarumma Mançester Siti FK Mançester Yunayted FK Yuventus FK İngiltərə Premyer Liqası

